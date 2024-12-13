羅兵咸永道：中港投資者對明年經濟審慎樂觀　

會計師行羅兵咸永道一份調查顯示，中國內地和香港投資者對經濟前景持審慎樂觀的態度，有54%預計來年全球經濟有所增長，跑贏全球的51%。不過，逾半受訪中港投資者認為所投資或涵蓋的公司，將在未來12個月內面臨主要風險包括宏觀經濟波動，大幅超過全球的34%。

值得留意的是，網絡風險及地緣政治紛爭亦被視為另外主要的風險因素，前者與全球比例一樣，均為49%，而地緣政治紛爭比例達46%，全球市場則36%，反映中港投資者較全球投資者認為地緣政治紛爭更重要。

另外，中國內地和香港投資者拒絕在投資員工和人工智能(AI)之間作出選擇，強調公司應該同時投資於兩者以最大程度提高增長潛力。78%中國內地和香港投資者認為公司應該增加對員工技能提升的投資，全球的74%高出4個百分點，反映在科技進步的同時發展人力資本的重要性。

不過，企業面臨將AI投資轉化為影響的壓力，有73%受訪全球投資者表示，企業應該大規模部署人工智能解決方案，因為66%投資者期望他們投資的公司在未來12個月內通過人工智能提高生產力，63%期望通過人工智能增加收益，62%期望提高盈利能力。

羅兵咸永道中國市場主管合夥人王崧表示，投資者期望在明年看到生成式人工智能(Generative AI)應用的堅碩成果，並認可需要同時在員工和技能提升以及技術方面進行投資。管理層預期將會對在如何利用人工智能提升生產力增長，並支持以超越技術本身的方式重新塑造企業營運方面加大關注。