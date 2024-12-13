卓能山莊推別墅招標　趙世曾：樓市未來幾年不會跌太多

他指，多年來已習慣香港地產市道的高低起跌，過往的大場面見得多，今次的跌幅只是小場面。但他勸喻，勿以投機心態入市，若購入物業自住或長遠投資，相信問題不大。中央政府正推出多項穩定樓市及股市的措施，相信本港及內地市道將逐漸平穩。

集團同時正招標推售1幅馬來西亞住宅地皮，趙世曾稱，地皮可建4幢樓高約49層的大樓。若成功出售，資金回籠後會作其他適當的投資。他坦白，未必會在香港投資商業大廈。

集團執行副主席趙式芝指，旗下薄扶林域多利道216號趙苑二期及三期，以及荃灣壹號九龍山頂項目，會繼續推出約各10伙單位出租，月租約2至3萬元起。

資料顯示，山頂卓能山莊別墅由三座別墅組成，A號屋早於2002年售出。B別墅紫棠居，實用面積約4,278方呎。至於，C別墅紫微居，實用面積約3,362方呎，於上月委託代理行放售，當時估計物業每方呎市值約9萬至10萬元，折合總值逾3億元。