本港明年停止接受「科技券」申請　至今批出近66億

創新科技署宣布將在2024年12月31日後停止接受科技券申請。

創新科技署發言人表示，創新科技署管理的「創新及科技基金」自成立至今20多年來，孕育了不少研發人才、初創企業和已經落地的研發成果，吸引了大量私人投資，支持本地創科發展的成效顯著。為了善用公共財政資源，確保基金的整體可持續性以繼續促進香港經濟的高質量發展，政府除了適時推展新計劃外，亦必須與時並進，不斷完善及整合基金下現有的計劃。

科技券於2016年11月在基金下推出，以配對方式資助本地企業/機構使用科技服務和方案。科技券接受來自所有行業的企業/機構提交申請，且沒有預設可受資助的科技服務類別。截至今年11月30日，科技券已批出37,059宗申請，資助總額接近66億元，為幫助企業提高生產力及將業務流程升級轉型做出了貢獻。

政府認為科技券已達至其最初設立的目的。近年來政府持續加強對不同行業的支援，多個政策局及部門因應各行業的具體情況或業務需要分別推出了更具針對性的資助計劃。有鑑於此，政府決定將在今年12月底後停止接受科技券的新申請。