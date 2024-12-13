上市進程加快？麥當勞中國前CFO據報加盟霸王茶姬

麥當勞中國前首席財務官黃鴻飛據報將加入內地人氣茶飲店龍頭霸王茶姬。分析指，此舉意味霸王茶姬的上市進程有望加快。內媒報道，黃鴻飛於今年10月14日在麥當勞中國離職後，短暫休息後將加盟霸王茶姬。

報道指，霸王茶姬創辦人張俊傑正進行一輪「高管陣容升級」，以助霸王茶姬日後門店運維模式、供應鏈、數字化體系等方面升級。

黃鴻飛是專業財務出身，於1995年前後加入麥當勞中國，從區域財務工作做起，2006年成為全國公司財務總監，短暫離開後，2010年重返麥當勞，擔任華中區總經理，負責該區域的市場策略規劃、餐廳開發、營運管理及人才發展。2013年成為麥當勞中國首席財務官。

報道指，黃鴻飛和許多外企財務人才不同，很注重「拓展邊界」。另有相關人士表示，麥當勞中國體系內，財務總監所負責的不只是財務，還涉及法務、數位化等一系列工作，指黃鴻飛的能力比較多元，對正在成長的霸王茶姬應該是有益的補充。

此前曾有報道指，霸王茶姬最快今年中赴美上市，集資介乎2億至3億美元(約15.7億至23.5億港元)，券商花旗及大摩負責籌備上市事宜。

據霸王茶姬網站介紹，除內地多個城市外，已於馬來西亞、泰國及新加坡等開店，全球已突破4,500間，一年賣出逾一億杯，香港店於9月在尖沙咀K11開業。