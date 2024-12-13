柏傲莊III再延遲關鍵日期至2026年3月底

發展商回覆查詢表示，柏傲莊III即該發展項目第1座及第8座，因重建期間受買賣合約所訂明的情況包括不可抗力或天災、火警或其他賣方所不能控制的意外、惡劣天氣等，而令工程進度受影響。據項目認可人士最新的審核確認，預計關鍵日期修訂為2026年3月。

項目主體結構工程將陸續完成，並已開展外牆和內部裝修工程。發展商將向較早前曾簽訂補充協議的買家提供一次性額外津貼，並會繼續根據相關補充協議支付買家最優惠利率加兩厘的利息補償。該公司將陸續向有關買家發信，詳細解釋有關財務安排。

事實上，項目2021年5月發售時，樓書列明預計關鍵日期為2023年6月30日。其後公布拆卸重建時，修訂有關日期至2024年3月。直至2022年8月公布，關鍵日期再延遲一年至2025年3月，現時再三延後。資料顯示，項目累計錄得約477宗撻訂，佔成交量約846宗比例約56%，而涉及總成交金額逾72億元，意味尚有約369個買家等待入伙。