許正宇與印尼金管局就促進新型金融產品發展交流

財經事務及庫務局局長許正宇在印尼雅加達外訪，與印尼金融服務管理局委員會主席Mahendra Siregar會面，就促進虛擬資產及其他新型金融產品的發展深入交流。

許正宇亦藉機會向對方介紹由香港金融發展局聯同香港證券及投資學會合辦、擬於2025年年初試行，以東南亞國家聯盟(東盟)國家高級行政人員為對象的培訓計劃。來自印尼的高級行政人員將屬首批獲邀的參加者之一，通過由行業專家主持的活動和到主要公營機構實地考察，深入了解香港作為國際金融中心的優勢。

另與印尼財政部副部長Anggito Abimanyu就印尼與香港的金融發展前景交換意見，並就促進兩地更緊密的金融合作探討商機。同時與印尼金融科技協會的代表會面，就金融科技和金融創新的最新發展交換意見，亦邀請印尼的金融科技公司到訪香港，親身感受香港金融科技生態圈的活力，把握合作共贏的機遇。

值得留意的是，許正宇與Mahendra Siregar會面時，亦入鄉隨俗，沒有穿西裝，而是印尼傳統服裝。