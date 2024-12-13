大圍站上蓋項目第3度延遲交樓 將軍澳細價盤錄一客兩食
2024年12月13日 22:05
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拆卸重建的大圍站上蓋項目，第三度延遲預計關鍵日期，估計目前尚有約369伙的買家等待入伙。將軍澳細價盤單日沽出3伙，包括「一客兩食」成交個案。
●沙田柏傲莊III延遲預計關鍵日期至2026年3月
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，於公布拆卸重建後，項目預計關鍵日期一再延遲，最新再延遲一年至2026年3月27日。發展商表示，項目因重建期間受買賣合約所訂明的情況包括不可抗力，惡劣天氣等，而令工程進度受影響。將向較早前曾簽訂補充協議的買家提供一次性額外津貼，繼續根據相關補充協議支付買家最優惠利率加兩厘的利息補償。
●會德豐地產年內銷售總額逾211億
會德豐地產旗下住宅項目，今年截至周五(13日)累計已售出1,834伙，銷售總金額逾211億元。其中，將軍澳日出康城SEASONS系列自今年3月開售至今，累售約945伙，套現逾58.7億元，
●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS三房售7,850萬
信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山豪宅項目ST. GEORGE'S MANSIONS，周五(13日)售出兩伙，單日套現逾1億元。項目是日最新售出的單位包括3座17樓B室，實用面積1,839方呎，三房間隔，成交價7,850萬元，呎價約42,686元。
●啟德維港‧雙鑽加推價單3號 涉71伙
中國海外發展(00688)旗下的啟德維港‧雙鑽，新近加推價單3號，提供71伙，以中高層單位為主，折實平均呎價約24,582元，較上月推出的價單2號高約15%。價單3號的單位涵蓋17伙一房，17伙兩房，37伙三房，折實價介乎557.6萬至2,034.6萬元，折實呎價約18,282至28,860元。項目於上載最新銷售安排，將於下周二(17日)發售16伙，一房折實價502.1萬元起。
●旺角利奧坊‧首隅一房呎價約18,812元
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧首隅，今(13日)以504.16萬元售出11樓M室，為實用面積268方呎的一房單位，呎價約18,812元。
●何文田名鑽三房成交價1,744萬元
由益兆集團控股發展的何文田名鑽，周五(13日)以1,744.3萬元沽出8樓C室，為實用面積819方呎的三房單位，呎價約21,298元。
●長沙灣曉柏峰一房467萬元獲承接
恒基地產(00012)發展的長沙灣西洋菜北街曉柏峰，周五(13日)錄得A座17樓A10室，實用面積247方呎，一房間隔，以467.88萬元成交，呎價約18,943元。
●何文田朗賢峯三房招標售2,386萬元
鷹君(00041)旗下何文田站朗賢峯第IIA期，今(13日)招標售出第1座5樓A室，單位實用面積998方呎，採三房間隔，成交價2,386.2萬元，呎價約23,910元。
●將軍澳海茵莊園單日沽3伙
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，今(13日)售出3伙一房單位，其中兩伙由同一組買家購入。上述「一客二食」的單位包括2座27樓D7室，實用面積285方呎，成交價581.8萬元，呎價約20,414元。另一伙為2座28樓D7室，實用面積285方呎，以583.1萬元成交，呎價約20,460元。項目今年累售508伙，套現近27.1億元。