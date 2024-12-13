大圍站上蓋項目第3度延遲交樓　將軍澳細價盤錄一客兩食

拆卸重建的大圍站上蓋項目，第三度延遲預計關鍵日期，估計目前尚有約369伙的買家等待入伙。將軍澳細價盤單日沽出3伙，包括「一客兩食」成交個案。

●沙田柏傲莊III延遲預計關鍵日期至2026年3月

●會德豐地產年內銷售總額逾211億

會德豐地產旗下住宅項目，今年截至周五(13日)累計已售出1,834伙，銷售總金額逾211億元。其中，將軍澳日出康城SEASONS系列自今年3月開售至今，累售約945伙，套現逾58.7億元，

●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS三房售7,850萬

●啟德維港‧雙鑽加推價單3號 涉71伙

●旺角利奧坊‧首隅一房呎價約18,812元

●何文田名鑽三房成交價1,744萬元

由益兆集團控股發展的何文田名鑽，周五(13日)以1,744.3萬元沽出8樓C室，為實用面積819方呎的三房單位，呎價約21,298元。

●長沙灣曉柏峰一房467萬元獲承接

●何文田朗賢峯三房招標售2,386萬元

●將軍澳海茵莊園單日沽3伙