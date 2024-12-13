大埔新峰花園兩房539.8萬沽　7年貶值1成

樓價下挫，市場持續出現蝕讓個案，大埔新峰花園兩房以539.8萬元易手，原業主持貨約7年帳蝕約66.2萬元離場，貶值逾一成。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原葉俊安表示，鴨脷洲海怡半島16座高層F室，實用面積約882方呎，四房連套房間隔，以1,538萬元放售，減至1,488萬元沽出，呎價約16,871元，呎價為屋苑近8個月新高。

●中原梁希廉表示，小西灣藍灣半島7座極高層A室，實用面積約834方呎，三房連套房間隔，叫價1,250萬元，減至1,208萬元沽出，呎價約14,484元。

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九龍區

●中原馮健平指出，荔枝角美孚新邨3期百老匯街68號高層B室，實用面積約863方呎，三房間隔，以850萬元成交，呎價約9,849元。

●美聯劉志偉表示，奧運站凱帆軒1座中高層D室，實用面積約450方呎，兩房間隔望海景，以730萬元放盤，獲上車客洽詢，議價30萬元後，以700萬元售出，呎價約15,556元。

●利嘉閣甘尚德稱，大角咀港灣豪庭8座高層D室，實用面積約372方呎，兩房間隔，外望海景，叫價660萬元，減價後以580萬元成交，呎價約15,591元。

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新界區

●世紀21奇豐吳元利表示，沙田第一城22座高層E室，實用面積約504方呎，三房間隔，放盤兩星期減價20萬元，以600萬元沽出，呎價約11,905元。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，房協沙田綠怡雅苑2座中層A室，實用面積約588方呎，兩房間隔，叫價630萬元，放盤7個月累減67萬，以563萬元未補價第二市場價成交，呎價約9,575元。

●世紀21奇豐黃宗信表示，馬鞍山天宇海2A座中層B室，實用面積約820方呎，三房間隔，放盤8個月減價210萬元，成交價940萬元，呎價約11,463元。

●中原胡耀祖指出，馬鞍山聽濤雅苑最新錄2座中層E室，實用面積約733方呎，三房間隔，叫價760萬元，減至723萬元易手，呎價約9,864元。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山雅景臺3座高層D室，實用面積約656方呎，四房間隔，放盤6個月減價92萬元，已補價自由市場成交價668萬元，呎價約10,183元。

●中原黎宗文表示，大圍金獅花園2期E座高層6室，實用面積約336方呎，兩房間隔，叫價約380萬元，議價後以360萬元獲承接，呎價約10,714元。

●中原楊頌堯稱，大埔新峰花園28座中層D室，實用面積約590方呎，兩房間隔，開價約568萬元，減價後以539.8萬元易手，呎價約9,149元。原業主於2017年以606萬元購入單位，持貨約7年帳面蝕讓約66.2萬元離場，貶值約10.9%。

●中原吳日榮表示，大埔倚龍山莊9座A室單位，實用面積約1,274方呎，三房連套房間隔，3月放售叫價1,580萬元，累減300萬元，以1,280萬元沽出，呎價約10,047元。

●利嘉閣李曉敏稱，荃灣爵悅庭東爵軒中層A室，實用面積約464方呎，原則一房間隔，望山景，以640萬元放售，議價後以630萬元售出，呎價約13,578元。

●美聯陳鋒指出，元朗尚悦3座中層B室，實用面積約446方呎，兩房設計，以460萬元放售，議價24萬元，以436萬元易手，呎價約9,776元。原業主2014年以460萬元購入單位，持貨10年帳面仍損手24萬元。

●利嘉閣陳志偉稱，屯門新圍苑D座低層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔望園景，已補價第二市場叫價350萬元，減價後以300萬元成交，呎價約7,481元。據悉，原業主今年4月以約295萬元買入單位，約8個月升值約5萬元。

●祥益袁思賢表示，屯門居屋兆安苑C座低層4室，實用面積約563方呎，兩房設計，減價20萬元，以310萬元已補價自由市場價售出，呎價約5,506元。

●美聯潘慶樑指出，大嶼山愉景灣4期蘅峰霞暉閣中高層F室，實用面積約771方呎，三房連套房間隔，叫價約580萬元，議價後以570萬元成交，呎價約7,393元。

●中原關偉豪表示，將軍澳顯明苑高層6室，實用面積約540方呎，兩房間隔，享山景，降價20萬元，以378萬元未補價第二市場價易手，呎價約7,000元。