美股全線向上　港股夜期低水

特朗普出席紐約交易所開市儀式後翌日，美股周五全線向上，道指現升74點，報43988點；標指現26升點，報6077點；納指升143點，報20046點。

港股夜期現跌65點，報19957點，較本港周五收市低水14點。

美銀策略師Michael Haetnett表示，美股基金今年資金淨流入勢創下4,800億美元(約3.744萬億港元)的紀錄新高，單是截至周三(11日)為止的一周再吸資130億美元，指「美股7雄」的往績市盈率達62倍，突破之前泡沫的紀錄，跟1990年尾(千禧科網泡沫爆煲前)相似的還有升市廣度不足，跑贏標指整體表現的成分股僅得31%，推介買入中國股票，「因為特朗普要的是經濟增長而非通脹，一旦大家發現對關稅是過慮，就會跑贏」。

高盛環球市場董事總經理Scott Rubner表示，美股明年1月相當大機會「升過龍」，因為當前流通資金水平處於新高會加劇大市波動，而且「美股7雄」佔標指權重升至33%。

企業消息方面，市傳蘋果公司(Apple Inc.)進一步擴大中國以外的生產基地，擬明年首度在印度生產AirPod無線耳機，富士康在印度南部大城海德拉巴附近為此建設的廠房現在已經試產，下季就會正式運作，產量爬坡會很快。Apple股價早段升0.37%。

同屬「美股7雄」的電動車龍頭特斯拉(Tesla)則於內地推出全新的車機融合功能——高級智能召喚(Actually Smart Summon，ASS)，車主通過手機應用程式讓車輛從車位自動開到自己身邊或指定位置，但要保持在車主視線範圍內移動。該股早段升1%。

大賣場Costco公布，截至11月24日止季度(12星期)，撇除燃油價格和匯率變動後的經調整同店銷售按年升7.1%，其中美國升7.2%，加拿大升6.1%，其他海外市場升7.1%，而電商分部則升13.2%。該企行政總裁評論，消費者今年花錢「非常、非常基本」，開支從食肆轉移至食品和雜貨。

期內，Costco收入按年升7.52%至621.51億元，遜預期；純利按年升13.15%至17.98億美元，攤薄後每股純利4.04美元，勝預期。該股早段升逾1.3%。