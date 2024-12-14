陳政深：港股今年餘下時間維持上落格局

港股上周表現反覆，雖然錄得105點的升幅，雖然連升三周，但動力顯然不夠。中央經濟工作會議的憧憬，似乎未能帶來太持續的利好作用，而走勢上恒指亦呈現21,000點之雙頂形態，理論上，指數目標為19,000點。由於港股與外圍走勢早已脫鈎，後市走勢未必會出現「聖誕利好」，年底之前，恒指應較大機會維持大型上落格局，即在19000點至20800點之間遊走，大市成交或轉趨淡靜。

此外，包括Amazon及Microsoft在內的大型雲端服務供應商未來將須積極建設新數據中心，而NVIDA之Blackwell AI GPU亦將持續出貨。據MIC的預估，全球今年的AI伺服器出貨量將達到194.2萬台，並將在2027年增至320.6萬台，2022年至2027年間的年複合增長率達1,070億美元。

事實上，伺服器佔公司整體收入之佔比，正不斷提升，過去幾年財政年度均處於60%左右的水平，未來亦可望持續成為收入增長之動力。走勢上，嘉利國際在上月升至0.8元水平之後一直橫行，而股份在過去半年亦一直處於0.6至0.9元的大型上落區，其股息率目前約8厘左右，單位數市盈率估值不算昂貴，中線具留意價值。

艾德金融執行董事 陳政深(作者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)