道指收市倒跌86點　博通勁升24%　市值首破1萬億美元

美股周五(13日)個別發展，蘋果公司(Apple Inc.)的晶片供應商博通(Broadcom)上季業績勝預期，並看好前景，利好投資氣氛。道指曾升140點，不過之後倒跌，收報43,828點，跌86點或0.2%；標指同樣倒跌收市，收報6,051點，跌0.16點。納指收報19,926點，升23點或0.12%。總計全周，道指及標指分別跌1.8%及0.6%，相反納指則升0.3%。

個股方面，博通看好未來幾季人工智能(AI)產品的銷售前景，股價爆升24.4%，市值首破1萬億美元；美光(Micron Technology)及ARM亦分別升4.3%及2.6%，但英偉達(Nvidia)先升後跌2.3%。另外，據報特朗普新政府不再要求，當局公開自動駕駛汽車涉及的車禍報告，特斯拉(Tesla)股價抽升4.3%創新高。

另外，港股美國預託證券(ADR)較本港收市靠穩，報19,988點，升17點或0.09%。滙豐控股美國預證券較本港收市升逾1%；惟美團、小米及阿里巴巴的美國預託證券較本港收市跌0.3至約0.5%。

市場普遍預計，美國聯儲局下周將會繼續減息0.25厘，為連續第3次減息，但預料明年只會減息3次。

美匯指數走勢反覆，高見107.19，收報106.94，微跌0.01%；全周累計升近1%。美元兌日圓曾升0.76%，至153.8日圓；交易商普遍預料，日本央行下周將維持息口不變。英鎊兌美元最多跌0.51%，至1.2608美元。

美國勞工部11月進口物價按月升0.1%，連升兩個月，市場原先預期會下跌0.2%，主要是中東緊張局勢加劇，導致燃料價格上漲。至於上月出口物價按月維持不變，市場原先預期會下跌0.2%。