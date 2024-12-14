中財辦：今年中國GDP料增長5%左右　使內需成主動力及穩定錨

內媒報道，中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任、中央農村工作領導小組辦公室主任韓文秀表示，今年中國國內生產總值(GDP)預計增長5%左右。對全球經濟增長的貢獻接近30%；就業、物價保持穩定，國際收支基本平衡，國家外匯儲備保持在3.2萬億美元以上。

他在中國國際經濟交流中心舉行的2024至2025中國經濟年會上稱，2025年將實施更加積極有為的宏觀政策，政策新提法背後有很高含金量。實施更加積極有為的宏觀政策，也就是要實施更加積極的財政政策、適度寬鬆的貨幣政策，這與以往多年相比，在提法上發生重大變化。這些政策新提法的背後，有很高的含金量，具體方案將在全國兩會登台亮相。

他提到，重點領域風險化解有序有效，房地產市場出現積極變化。中國經濟發展所面對的外部壓力加大，內部困難增多，今年第二、第三季，中國經濟運行出現一些新的情況和問題。中央政治局會議9月26日果斷部署一攬子增量政策，使社會信心有效提振，經濟明顯回升。

韓文秀表示，要使內需成為拉動經濟增長的主動力和穩定錨。要統籌好總供給和總需求的動態平衡關系。當前中國國內需求不足，外需受到國際上很多不穩定不確定因素的影響，實現國民經濟良性循環，必須堅持供需兩側協同發力，促進總供給和總需求之間的平衡。

他又指，明年經濟工作要抓好九方面重點工作，其中第一位就是，要大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求，要積極發展首發經濟、冰雪經濟、銀發經濟。