人行：有空間進一步降準　適時適度加大逆周期調節力度

內地官媒報道，人民銀行研究局局長王信在2024至2025中國經濟年會發表講話指，目前中國平均存款準備金率是6.6%，進一步降準還有空間；利率政策將結合形勢變化，適時適度加大逆周期調節力度。

王信稱，在引導利率下降的同時，還要統籌兼顧支持實體經濟發展和保持銀行自身穩健性、健康性的平衡；關鍵是要強化利率政策執行，暢通政策傳導。

他指出，過去一段時間商業銀行淨息差持續收窄，這在一般意義上符合客觀規律，在利率下行的階段，淨息差通常趨於收窄；但在中國還有一個重要原因，即銀行在存貸款兩端同步非理性，部分大客戶的議價優勢地位相當強，導致利率政策在執行上出現偏差，貸款利率降得快，存款利率降不動。

王信認為，這不僅擾亂市場競爭秩序，引發資金淤積套利，而且會影響銀行穩健經營，制約貨幣政策靈活調整；利率政策將結合形勢變化，適時適度加大逆周期調節力度，充分發揮貸款市場報價利率改革效果，結合其他降低非利息融資成本的工具，多措並舉，推動社會融資成本進一步下降。

他提及，央行開展二級市場國債買賣的探索更趨成熟，未來要搭配用好多種貨幣政策工具，提供充足的中長期流動性，保持銀行體系流動性充裕。