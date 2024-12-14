中證監堅決落實「穩住樓市股市」重要要求　抓好推動資金入市工作

中國證監會主席吳清主持召開會議，傳達學習中央經濟工作會議精神，並結合全國金融系統工作會議要求。會議提到，中證監將堅決落實「穩住樓市股市」重要要求，抓好推動中長期資金入市工作。

會議提到，第一是突出維護市場穩定這個關鍵。堅決落實「穩住樓市股市」重要要求，提升市場監測、預警和應對的前瞻性、主動性，加強境內外、場內外、期現貨聯動監管，加強對融資融券、場外衍生品、量化交易等的針對性監測監管，加快落實增量政策，持續用好穩市貨幣政策工具，加強和改善市場預期管理，着力穩資金、穩槓桿、穩預期，切實維護資本市場穩定。

二是更加有力有效服務經濟回升向好。牢牢把握支持新質生產力發展這個着力點，增強發行上市制度包容性、適應性，鼓勵以產業整合升級為目的的併購重組，培育壯大耐心資本。更加精準有力支持擴投資促消費，健全覆蓋各類企業發展需求的股債期產品和服務體系。夯實上市公司質量這個微觀基礎，推動改善公司治理和價值創造能力，督促落實市值管理責任，加強上市公司常態化走訪，幫助解決實際困難。加快推進多層次債券市場建設，滿足企業合理債券融資需求，不斷提升服務實體經濟的質效。

三是着力提升監管效能。堅決落實監管「長牙帶刺」、有棱有角，突出懲、防、治並舉，維護市場「三公」。進一步健全法規制度，強化執法震懾等。

四是深化資本市場投融資綜合改革。抓好推動中長期資金入市工作，協同構建完善全國社保基金、保險、年金、理財等「長錢長投」的制度環境，進一步打通卡點堵點，充沛源頭活水。

此外，提到推動股票發行註冊制走深走實，深化科創板、創業板、北交所改革，健全多層次資本市場服務體系。把握好改革的時度效，適時推出一批典型案例，以點帶面激發市場活力。堅持以開放促改革，穩步推進與境外市場互聯互通，更好支持企業用好兩個市場、兩種資源。完善REITs(房地產信託基金)管理基礎制度，助力盤活存量資產。