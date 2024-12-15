鄺紫珊：全球股市明年看升　瞄準5大範疇

針對全球經濟，預視2025年全球市場將呈均衡增長，美國聯儲局貨幣政策、特朗普重返白宮後的政策，以及內地經濟表現等，都存在變數及不確定性，這很大機會讓全球增長持續放慢。

美國經濟穩健，就業市場表現仍具韌性，讓聯儲局在2025年開始放緩減息步伐；特朗普上任後首要處理是驅逐移民，預期通脹很大機會受影響，加上關稅及減稅的推動，將令通脹加劇風險升溫，讓聯儲局將傾向寬鬆政策放慢或減少。

特朗普的中國關稅威脅論，將是中國最大風險，為應付未來不確定性的挑戰，中國除了廣結盟友，擴大「中國友好」的經濟圈，更重要是保經濟、擴大內需。自今年9月底開始，內地已接連推出降準減息、擴張財政，以及針對穩定樓市及股市等救市政策，目標能穩守5%的經濟增長。

根據近期內地多項數據顯示，包括中國製造業採購經理指數(PMI)、製造業及樓市，似乎已見初步成效，沒有再持續尋底，市場信心也開始恢復。後續需要再持續留意進一步財政刺激政策、中央經濟工作會議及明年3月兩會的公布。

2025年美國資產傾向股優於債，看好2025年美股，預計人工智能(AI)將持續支持美股企業盈利，可望達雙位數增長，美股有望再挑戰新高。美國家庭債務佔淨資產比重仍處於歷史低位，消費者仍具韌性，寬鬆貨幣政策將有助支持經濟維持正增長，美股的市場廣度有望擴大，將有利各產業及市值型股票持續增長。

全球股市明年將維持上升，美股表現有望優於其他市場，預期2025年升勢已不會好像今年只集中在大型科技股，升勢也將擴散至其他產業，行業類股的板塊輪動也將成為常態；並樂觀看待全球股市明年表現，可專注5大範疇，包括AI、數位金融、人口高齡化、基礎建設及可持續發展的題材。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊