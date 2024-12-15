【星期一‧炒啲乜】超級央行周登場　港股穿兩萬幾時反彈？

中央經濟工作會議未見新驚喜，加上離岸人民幣(CNH)兌每美元轉弱，曾見7.29水平，港股上周四(12日)升242點後，至上周五(13日)收市瀉425點，插穿兩萬關。花旗也指，中經會欠新突破，需關注決策者會否拿出具體的行動計劃，並且要留意未來幾日人民銀行會否降準。分析認為，中經會關於消費方面着墨最少，跟市場期望有落差，港股因而還原基本步，短期可能跌穿19,700點，即20天線水平。

本周金融市場迎來超級央行周，美國聯儲局、日本央行及英倫銀行將舉行議息會議。市場目前大致預期聯儲局是次將減息0.25厘，並開始預測明年美息去向，有經濟學家估計聯儲局明年只會減息3次，有意見認為當地通脹仍頑固，而且特朗普新政府可能會在短期內帶來更多通脹風險。

日央行據報是次考慮按兵不動，被指傾向認為毋須急於加息，希望確認明年春季的薪酬談判趨勢，並確認美國候任總統特朗普上任後的關稅等計劃後，才作加息決定。紐約三菱日聯信託銀行稱，日央行是次似乎不太可能加息，如果聯儲局減息並暗示明年可能暫停，日圓兌每美元可能會跌至156。

至於英倫銀行，交易員認為央行是次會將利率維持在4.75厘不變。市場預期英倫銀行與歐洲及北美其他央行相比，將採取更加漸進的政策寬鬆周期，英鎊因而維持強勢。

值得注意的是，內地周一(16日)將公布三大經濟引擎的數據，包括工業增加值、固定資產投資及零售。總之，金融市場波雲詭譎，投資者部署時，不妨參考以下專家的財經分析及建議，以平衡風險。

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