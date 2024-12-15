尖沙咀舖位空置率較高位回落逾11個百分點　再創9年新低

11月整體零售市道氣氛回暖，最新舖位租賃交投價升量穩。據中原(工商舖)統計，商舖市場共錄得約324宗租賃成交，涉及成交金額約3,521萬港元，交投量與10月相若，涉額則按月上升近14%。至於空置率方面，以尖沙咀表現較好，較高位回落逾11個百分點，再創9年新低。

該公司商舖租賃部何潔釵表示，上月舖位務成交，較10月多約1，按年則微跌約3.57%；成交金額按月升約13.92%，按年則跌約9.7%。她指，本地零售及生活服務品牌持續開舖，月内市場錄得矚目租務成交，其中本港連鎖珠寶金行重新租用多年的舊舖址，地點位於旺角彌敦道皇上皇大廈地下B舖連閣樓及1至3樓多層巨舖，舖位面積約12,706方呎，涉及月租約60萬元，上租客為內地金行。

此外，灣仔京城大廈1樓及3樓全層，面積約15,650方呎，原由知名健身品牌租用，新近獲醫美集團旗下新健身品牌頂租，月租約44萬元，較舊租金約61萬元，低約27.9%。

何補充，月內亦有地道餐飲品牌租舖開業個案，本地老字號糖水舖於佐敦區迄立多年，首度開設分店，租用旺角花園街1號鴻禧大廈地下2號舖，面積約900方呎，月租約12萬元，平均呎租約133元，較舊租平約兩成。

核心區商舖空置率則個別發展，當中尖沙咀區表現最為突出，最新空置率約6.12%，按月下跌約1.78個百分點，不僅走出疫情頹勢，較2021年2月的高位約17.26%，大幅降低約11.14個百分點，更是繼上月後進一步回落，再度創下9年來新低。

此外，旺角區舖位空置率達約8.29%最高，按月漲約0.07個百分點，但相比起去年情況則有所改善，下跌約0.29個百分點。其他地區包括中環、灣仔及銅鑼灣的空置率，較10月也輕微上升，升幅約0.05至0.15個百分點。

她料，隨著一簽多行政策帶動，將便利更多深圳居民來港購物及消費用餐，加上政府致力推動盛事經濟，相信將吸引更多旅客來港感受節日氣氛，預期將可改善舖位租務情況，租務交投價量將維持穩中向上的局面。