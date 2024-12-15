11月工廈買賣金額月漲1.1倍　紅磡土瓜灣呎價升幅最高

美聯工商舖資料研究部最新發表的《工廈快訊》指出，11月工廈錄得約207宗註冊成交，按月上升約43.8%，註冊金額約14.1億元，按月漲約1.1倍。至於，租賃市況方面，上月工廈租務成交量錄得454宗，按月則下跌約20.7%。

綜合土地註冊處反映指標工廈售價走勢的美聯工商物業售價指數(MII)上月報314.5點，按月下跌約0.5%。其中，紅磡/土瓜灣平均呎價按月升幅最高，最新報約4,430港元，升幅約0.3%。跌幅最大分區為荃灣，最新報約3,198元，按月跌約1.3%。

據該行內部資料及市場資訊所得，觀塘海濱道177號海裕工業中心一個高層單位，面積約12,000方呎，以約5,550萬售出，呎價約4,625元。另外，新蒲崗彩虹道192至198號旺景工業大廈一個中層單位，面積約1,950平方呎，以約1,725萬元成交，呎價則約為8,846元。

另外，該公司租金指數(MIRI)最新報145.4點，按月下跌約0.1%。分區呎租升幅最大分區為觀塘區，上月呎租報約19.86元，按月漲約2.4%。沙田/火炭/石門最新平均呎租約13.93元，按月下調約2.2%，為挫幅最大的一區。

美聯工商董事陳偉志表示，近年市場對物流相關物業的需求有增無減，主要原因是由於有不少內地物流企業銳意拓展東盟業務，故選擇在本地設立據點，便利貨物進出中港以至亞太區各地，相關發展趨勢亦有望令本地工廈物業得到內地物流企業青睞，利好工廈市場前景。

近期的物業成交方面，九龍區較受買家所歡迎。其中，大角咀TWO BEDFORD PLACE一個單位，以約1,400萬元易手，面積約2,300方呎，呎價超過6,000元。另外，油塘高輝道7號高輝工業大廈一個中層單位，面積約9,600方呎，亦以近2,400萬元成交，平均呎價約為2,500元。在部分成交當中，有新買家是在短時間內便決定購入單位，反映工廈物業的市場吸引力仍然相當明顯。