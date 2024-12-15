十大屋苑周末兩日錄12宗成交　按周跌兩成

樓市觀望氣氛濃厚，中原指出，十大屋苑於周末兩日(14、15日)錄12宗成交，按周減少約20%，期內佔半數屋苑未聞買賣，包括鰂魚涌太古城、鴨脷洲海怡半島、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城、以及東涌映灣園。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，踏入12月中，聖誕節日氣氛日漸濃厚，部分買家已擱置入市計劃，準備外遊及慶祝佳節，加上部分投資者對本周美國議息結果觀望，入市態度較審慎，不過若業主提供合理議價空間，筍盤亦有承接，料本月二手交投平穩發展。

過去兩日港島區只有鰂魚涌康怡花園錄得成交，中原楊文傑表示，屋苑於周末兩日錄兩宗買賣，包括N座低層2室，實用面積約461方呎，兩房間隔，以585萬元沽出，呎價約12,690元。康怡花園本月暫錄9宗成交，已超過上月全月的4宗。

至於美孚新邨則為交投最活躍屋苑，中原林家傑表示，該盤於兩日錄得約4宗成交，包括2期吉利徑5號中層C室，實用面積約460方呎，屬一房間隔，以455萬元易手，呎價約9,891元。

新界區方面，該行伍錦基表示，沙田第一城於本周末錄得3宗成交，包括32座中層C室，實用面積約327方呎，兩房間隔，以433萬元沽出，呎價約13,242元。

中原伍耀祖表示，期內天水圍嘉湖山莊亦錄兩宗買賣，包括賞湖居5座低層E室，實用面積約448方呎，兩房間隔，以373萬元易手，呎價約8,326元。