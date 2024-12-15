【多圖】九龍三房銀主盤以呎價5400元推拍　低市價逾3成

臨近年底，銀主積極求出貨套現，深水埗一個實用面積近600方呎有平地電梯私樓，僅以每方呎約5,424港元推拍，較同廈近期成交呎價低逾三成。

環亞物業拍賣本周二(17日）推出約60項物業，上述為深水埗興隆大廈低層389號單位，實用面積約590方呎，銀主以320萬元推出拍賣，呎價約5,424元。該大廈較近期的成交為高層387號單位，實用面積約534方呎，今年以約420萬元易手，每方呎做價約7,865元。以呎價作比較，最新拍賣單位開拍呎價低約31%。

同場推拍馬鞍山觀瀾雅軒2座低層D室銀主單位，實用面積約1,113方呎，為套三房間隔，擁有海景，連一個車位開價1,080萬元，呎價約9,704元。該物業連車位個別銀行網上估價約1,427萬元，現時推拍價低約347萬元，差幅約24.3%。

另外，該行指，場內由遺產承辦人推拍的荔枝角美孚新邨第3期百老匯街53號高層A室，實用面積約656方呎，屬三房事故戶，開價僅420萬元，呎價約6,402元。單位有銀行估價約697萬元，推拍價大幅低約277萬元或約39.7%。