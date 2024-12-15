嘉熙兩房獲回流華僑承接　原業主6年帳蝕214萬元

市場再錄半新盤蝕讓買賣，大埔白石角嘉熙兩房減價約62萬元，獲外國回流華僑以628萬元承接，原業主持貨約6年帳面虧損約214.9萬元，蝕幅約25.5%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯林懋霖表示，西半山學林雅軒中層A室，實用面積約659方呎，三房連套房間隔，以1,032萬元成交，呎價約15,660元。

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九龍區

●利嘉閣郭永峰表示，荔枝角美孚新邨1期百老匯街19號高層B室，實用面積約485方呎，成交價約485萬元，呎價約10,000元。

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新界區

●美聯李天傑表示，馬鞍山迎海‧星灣御16座高層G室，實用面積約783方呎，早前以約1,200萬元放售，減價約112萬元，以1,088萬元購入單位，呎價約13,895元。原業主於2018年以約1,408萬元購入單位，持貨約6年帳面蝕讓約320萬元，貶值約22.7%。

●世紀21奇豐黎健峯指出，馬鞍山中心4座低層B室，實用面積約375方呎，兩房間隔，放盤約3個月，累減15萬元或約3.1%，成交價465萬元，呎價約12,400元。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山居屋富寶花園9座低層G室，實用面積約592方呎，三房間隔，放盤兩個月減價53萬元，以345萬元未補價第二市場價售出，呎價約5,828元。

●世紀21奇豐黃宗信稱，馬鞍山迎濤灣1座中層A室，實用面積約729方呎，三房間隔，放盤10個月累減242萬元，以738萬元成交，減幅達約24.7%，呎價約10,123元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山夾屋雅景臺4座中層E室，實用面積約606方呎，三房間隔，叫價約650萬元，日前議價後以583.8萬元自由市價價易手，呎價約9,634元。

●美聯賴嘉敏表示，大埔白石角嘉熙3座低層B室，實用面積約489方呎，兩房間隔，減價約62萬元，獲外國回流華僑以628萬元承接，呎價約12,843元。原業主於2018年以約842.9萬元購入單位，持貨約6年帳面虧損約214.9萬元，貶值約25.5%。

●祥益黃文樂表示，屯門公屋良景邨良智樓低層7室，實用面積約366方呎，以118萬元未補價第二市場價成交，呎價約3,224元。原業主2016年以約132萬元購入單位，現轉手帳面虧損約14萬元。

●利嘉閣王亦俊稱，將軍澳中心7座高層B室，實用面積約436方呎，兩房間隔，以580萬元成交，呎價約13,303元。該盤目前約有30個單位放盤，入場費由約555萬元起。

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