新盤市場周末兩日錄43宗成交　按周相若

新盤市場欠缺大型銷售活動，交投未見突破，市場於周六、日(14、15日)錄約43宗一手成交，與上周相若。不過，緊接明日(16日)將有屯門掃管笏樓盤展開新一輪銷售，項目周末開放現樓示範單位，參觀人流不俗，錄逾5,200人次參觀。

滙都項目3天連沽14伙 涉額近7000萬元

其中，佔13宗為滙都II買賣，包括今日最新錄得的6座10樓B03室，實用面積441方呎，以466.65萬元成交，呎價約11,105元。此外，同座1樓A02室，實用面積320方呎一房戶，亦以336.44萬元售出，呎價約10,514元。

他指出，本周末的買家當中，包括用家及長線收租客，現時按息下調，私樓市場出現「供平過租」，而美國聯儲局將於本周進行今年最後一次議息會議，市場人士普遍預期會再減息，相信未來將有更多資金投入地產市場，亦吸引長線投資者加快入市。

滙都項目全盤至今累積售549伙，成交金額約27億元，整個項目可售之三房單位、以及第一期2座可售單位已沽清，目前只餘下少量單位可供出售。

DOUBLE COAST I單日再沽5伙 套現3075.9萬元

●會德豐地產牽頭發展的啟德跑道區的DOUBLE COAST I交投不絕，項目於周日(15日)再沽5伙，單日套現3,075.9萬港元。

售出單位包括4伙一房開放式廚房、以及1伙兩房開放式廚房戶型，實用面積320至437方呎，售價由569.8萬至782.1萬元，呎價介乎約17,586至17,944元。

其中，售價最高為3座26樓K室兩房戶，實用面積437方呎，售價為782.1萬元，呎價約17,897元。

掃管笏凱和山明日發售70伙 錄5200人次參觀示範單位

明日發售單位涵蓋4伙開放式、27伙一房、39伙兩房，實用面積291至586方呎，折實售價由248萬至565萬港元，呎價約7,998至約9,943元，平均折實呎價約9,175元。

啟德海灣會作夥星級花店辦工作坊 項目月內暫沽10伙

●發展商積極舉辦軟銷活動，適逢聖誕即將至，提供多項設施及課程的啟德海灣項目會所CLUB SUPER MARINA，與星級花店合作於周末一連兩日(14、15日)舉辦親子花卉工作坊，家長攜同小孩製作聖誕公仔檯花及手工聖誕樹，現場亦設DIY做出多款扭扭棒聖誕樹。

據成交紀錄冊，項目於12月暫沽10伙，售價介乎487.4萬至1,215.7萬元，套現金額6,601.8萬元。