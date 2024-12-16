鄧建初：尋找適合自己的利是股　高低槓炒法贏面高

近年北水持續流入馬場及股市，前者是運用數學值博率，臨入閘前落注心水馬。估計此等資金尚在試驗階段，對於賭馬致勝方法尚未掌握，故此輸多贏少無可避免。初哥相信，按他們鍥而不捨的精神，假以時日摸清外國賭馬集團的揀馬投注方式，應會有成功之一日，只是在過程中，交多少學費則是按能力而定了。

炒股方面，北水因自知財力暫不能與外資投行抗衡，唯有打游擊戰術，採取散戶們相反方向的「敵進我退，敵退我進」的炒股策略，並利用股神巴菲特的投注方法，待心水實力股急跌時才開始買入。越跌越溝，反彈至一定程度，有理想回報先行食糊。此種方法與巴菲特長期持有大有分別，好處是密食當三番／爆棚，形成初哥常掛口邊的「高低槓」式炒法。習慣風派式炒法的本地散戶，如無法適應此種市況，只怕難以立足。

12月份無論港股或美股，均出現日升日跌的陰陽格局。箇中原因或與當選總統特朗普未正式上任，市場等待其政策真正出台有關，形成股市呈現「高低槓」式炒法。

炒上落市揀股出擊是重要課題，首要條件是公司基本因素比較良好，另一要素則是股票波幅夠大。初哥在聊天室上提及的一批股票就是利是股，較容易在飄上飄落的市況中搵食。至於何時上車及適時落車，學生們定會知曉初哥操盤手法。

資深股評家 鄧建初

（縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。）