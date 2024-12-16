中國11月消費品零售僅升3%遠遜預期　工業增加值增5.4%

國家統計局公布，內地11月份社會消費品零售總額43,763億元人民幣，按年增長3%，遠遜預期。其中，除汽車以外的消費品零售額38,998億元，增長2.5%。首11個月，社會消費品零售總額442,723億元，按年增長3.5%。其中，除汽車以外的消費品零售額397,960億元，增長3.7%。

此外，11月份規模以上工業增加值按年實際增長5.4%(增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率)。從按月看，11月份規模以上工業增加值比10月增長0.46%。首11個月，規模以上工業增加值按年增長5.8%。

另一方面，首11個月全國固定資產投資(不含農戶)465,839億元，按年增長3.3%，遜預期，其中，民間固定資產投資233,689億元，下降0.4%。從按月看，11月份固定資產投資(不含農戶)增長0.1%。

至於內房，首11個月全國房地產開發投資93,634億元，按年下降10.4%；其中，住宅投資71,190億元，下降10.5%。新建商品房銷售和待售情況方面，首11個月，新建商品房銷售面積86,118萬方米，按年下降14.3%，其中住宅銷售面積下降16%。新建商品房銷售額85,125億元，下降19.2%，其中住宅銷售額下降20%。11月底，商品房待售面積73,286萬方米，按年增長12.1%。其中，住宅待售面積增長18.4%。

首11個月，全國城鎮調查失業率平均值為5.1%，比上年同期下降0.1個百分點。11月份全國城鎮調查失業率為5%，與10月持平。

國家統計局表示，總的來看，11月份存量政策和增量政策組合效應繼續釋放，國民經濟運行總體平穩、穩中有進，積極變化進一步增多。但也要看到，外部環境更加錯綜復雜，國內需求不足，部分企業生產經營困難，經濟持續回升向好基礎仍待鞏固。

下階段，全面貫徹落實中央經濟工作會議精神，堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，扎實推進高質量發展，進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放，擴大國內需求，穩定預期、激發活力，推動經濟持續回升向好，確保全年經濟社會發展主要目標任務順利實現。