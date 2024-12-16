李偉傑：港股暫好淡爭持　留意港銀會否跟減息

內地今日公布11月重磅經濟數據，其中固投及零售銷售差過預期，天風國際證券集團經紀業務部董事李偉傑(Jason)預料，港股短線難免維持整固格局，投資者在見到內地扶持政策細節之前，取態會較審慎，但若沒有重大負面消息的話，相信恒指暫可維持19,800點至20,000點好淡爭持，而今年內內地仍有可能推降準等貨幣寬鬆政策，可望為港股帶來反彈機會，上方上望21,000點至21,300點。另一邊廂，市場迎來環球央行超級議息周，李指投資者關注香港銀行會否跟隨調整最優惠利率，若跟減的話，可望利好港股及本地樓市表現。

比特幣價格再創新高，曾見10.6萬美元水平。李指，美國候任總統特朗不時發表支持比特幣的言論，加上他委任阿特金斯為下任證交會主席，阿特金斯一向支持加密貨幣發展，相信會繼續利好比特幣走勢。至於比特幣概念股，李認為股價可能受公司自身的表現影響，或會蠶食比特幣升幅帶來的利潤，若想捕捉比特幣升勢，較適宜利用ETF產品作部署。

油價方面，李指地緣政治因素持續升溫，包括歐盟對俄羅斯實施新制裁、西方為阻止伊朗取得核武或恢復所有制裁，加上中國採取更多刺激經濟措施，均帶動油價做好，料油價在68至70美元具防守力。李指油價輕微升跌，對「三桶油」影響有限。他認為只要繼續保持盈利及派息水平，「三桶油」中長線投資沒有太大問題。