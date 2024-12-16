耀才夥滙豐辦「年終感謝祭」遊戲　獎品包括8000元超市現金券

耀才聯同滙豐於上周四(12日)舉行盛大的頒獎禮，耀才證券研究部總監植耀輝，聯同滙豐輪證資本市場及證券服務亞太區財富管理香港上市產品銷售主管劉嘉輝及滙豐資本市場及證券服務亞太區財富管理香港上市產品聯席總監陳恩因，頒獎予一眾得獎者。

植耀輝表示，耀才多年來均與世界知名的交易所及跨國投資銀行合作，舉辦各種類型模擬投資比賽及問答遊戲等，目的是希望與客戶拉近距離。此次耀才能獲滙豐輪證團隊邀請，一起舉辦「年終感謝祭」，希望通過輕鬆有趣的問答遊戲，進一步增加大家對衍生產品的興趣，亦希望可透過頒發獎品，回饋一直支持及信任耀才的客戶及粉絲，在充滿挑戰的2024年完結前送上祝福，更預祝快將來臨的2025年新年進步。