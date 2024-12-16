滙豐投資管理推環球投資基金　偏重成熟市場債券

滙豐投資管理宣布推出滙豐環球投資基金－策略收益債券，投資組合主要由成熟市場債券組成，包括但不限於證券化信貸、環球高收益及投資級別債券，透過採用動態式的資產分配，致力在萬變的利率周期中把握投資機遇。

該基金投資於平均存續期介乎3至8年的中期債券。為了管理信貸風險，該基金較偏重於成熟市場債券，而現時沒有投資於新興市場債券。基金旨在提供每月7%的年化派付率及設有10種貨幣股份類別可供選擇，務求滿足不同投資者的需要。

該基金即日起可供香港零售投資者認購。基金的基礎貨幣是美元，亦有其他貨幣的股份類別可供選擇，包括港元、澳元、加拿大元、歐元、英鎊、日圓、人民幣、紐元及新加坡元。

該基金經理、滙豐投資管理環球信貸主管Oliver Boulind指出，基於市場環境不斷變化，這隻基金策略性管理存續期，並對多個固定收益板塊採取整體投資觀點，讓投資者平衡及分散投資以減低波幅。例如，在經濟擴張及利率偏高時，高收益及短存續期債券可能相對吸引。相反，若經濟前景轉差，長存續期政府債券的表現可能較好。