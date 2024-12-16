國統局：全年經濟社會發展主要目標有望順利實現

國家統計局新聞發言人付凌暉表示，面對複雜的局面，一籃子增量政策加快推出，第四季以來主要經濟指標明顯回升，社會信心有效提振，積極變化顯著增多。從全年情況看，經濟社會發展主要目標有望順利實現。

付凌暉在國新辦就11月國民經濟運行情況發布會上回應指，儘管受到短期因素影響，11月個別指標增速有所回落，但從第四季以來情況看，主要經濟指標明顯好於第三季，經濟回升勢頭沒有改變。

此外，從11月情況看，消費品以舊換新支持的家電、家居、汽車類商品都保持較快增長，裝備製造業、原材料製造業增長加快，水利、電力等基礎設施投資較快增長。隨着各項政策措施效果繼續顯現，將有力支撐經濟回升向好。宏觀政策效果顯現，市場需求回暖，股市樓市趨於活躍，市場預期信心繼續增強，有利於經濟良性循環。

他又表示，綜合來看，儘管今年以來面臨不少困難和挑戰，但內地經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，一籃子增量政策效果加快顯現，經濟運行明顯回升，全年經濟社會發展主要目標有望順利實現。

付凌暉預期，從明年來看，國際環境更趨複雜嚴峻和不確定，貿易保護主義盛行將拖累全球貿易和世界經濟復甦，地緣政治衝突對於全球能源等大宗商品供給的負面影響尚難預料，主要經濟體宏觀政策調整外溢影響仍存在較大不確定性，國內經濟調整轉型仍在推進之中，擴大國內需求，促進居民就業增收、化解風險隱患仍需要持續用力，面對複雜嚴峻的國內外形勢，近期召開的中央經濟工作會議對做好明年工作進行了全面部署，為推動中國經濟行穩致遠提供了根本遵循。