外資投行及私銀在港增聘員工　應對內地富豪需求

外資私人銀行及財富管理機構紛紛加緊在香港招聘員工，以迎接內地資金的流入。當中，瑞銀正在增加員工，希望在未來3到5年內將大中華區百萬富翁客戶管理的資產增加一倍。而新加坡銀行已將香港的員工人數增加30%，瑞士財富管理公司瑞士寶盛去年在招聘員工的同時，也將其在香港的辦公面積增加40%。

外媒報道指出，隨着內地人尋求離岸多元化，在吸引富人的政策帶動下，預期到2030年私人財富資產可能會增加近一倍，達到2.3萬億美元。

瑞銀財富管理部門大中華區私人客戶主管Jamee Wong表示，今年政府進行了多項舉措，內地客戶的數量有所增加，該行正聘請新的客戶顧問和團隊負責人，策略性地擴大香港的團隊。

他指出，人才計劃使大量白領專業人士和年輕家庭移居香港，為了迎合精通數碼技術的內地客戶，瑞銀增強了其數位碼能力，並透過微信和WhatsApp提供授權的溝通管道。

華僑銀行私人銀行業務部門新加坡銀行的私人銀行業務主管Rickie Chan表示，截至今年10月，該行在香港的客戶經理數量增加了30%以上，並計劃招聘更多員工。他又指，內地客戶對在亞洲開設帳戶興趣大，而他們正在更密切地觀察美國正在發生的事情和地緣政治，並尋求投資和合作銀行的多元化。