尚晉國際：零售業仍面臨挑戰 惟一簽多行後料將好轉
2024年12月16日 15:48
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尚晉國際創辦人兼董事會主席范榮庭（中）、尚晉國際行政總裁陳幸儀（左二）
本港經濟復甦不似預期，擁有多個時裝品牌的尚晉國際(02528)創辦人兼董事會主席范榮庭坦言，目前零售業仍面臨一定挑戰，會小心評估明年的開店規模，但香港地方細、人口密集，「點都有啲生意」，又相信隨着內地恢復一簽多行等相關措施後，本地零售及旅遊業會有所好轉。
尚晉國際行政總裁陳幸儀補充，集團近年積極引進新品牌，以分散風險，雖然目前「消費降級」不利零售銷售表現，但認為疫後掀起的戶外熱潮及悅己經濟等方面有更大的發展機會；又指過去更多的將海外品牌引進中國市場，相信未來在協助內地品牌「出海」方面有發展機會。
集團近期將內地知名輕量化戶外用品品牌「蕉下Beneunder」引進港澳，蕉下香港首店選址於銅鑼灣時代廣場，澳門兩間分店則設於板樟堂前地以及路氹城區的大型綜合度假村，使尚晉在旗下的「蕉下」分店於大灣區共有10間。
陳幸儀稱，香港店由月初試業至今，發現客戶已在網上品牌有一定的了解，故不用過多宣傳，又指香港產品與內地分店及網店一致，實體店亦提供網購平台同步的價格優惠，加上部分高單價產品能給客戶親身接觸產品的機會，預期實體店能做出不錯的成績。
她直言，本地租金及員工成本較內地及澳門高，但零售價格不會將成本轉嫁消費者，相信香港客流轉較高可以彌補成本。由於由滑雪衣、沖鋒衣等單價較高的產品，秋冬季的平均單價較春夏季高，約600至800元水平。