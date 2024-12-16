高臨夥中原推出置業優惠　買家有機會獲購物禮券

他續指，項目由今年5月至今累售約184伙，套現逾15億元，料具有內地背景的買家佔整體約五至六成。尚餘部分特色單位，有機會於農曆新年後或出現的小陽春時推售。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國聯儲局有望月內再度減息，相信本地銀行有機會跟足。今年樓市經歷全面撤辣，加上本月初深圳市恢復「一簽多行」個人遊簽注等，多項利好因素對樓市有正面支持作用。高臨樓花期只有1年，距離高鐵西九龍站僅數分鐘車程。同區二手屋苑的每呎租金均逾50元，部份更高逾70元。

為配合樓盤銷售部署，中原地產九龍豪宅高級資深營業董事李子明表示，由即日起至今年12月31日，經該行購入上述樓盤的首5名買家，可獲贈價值約2萬元尖沙咀區購物禮券，總值約10萬元。優惠先到先得，送完即止。