中財辦：用好新增地方專項債 加快償還拖欠企業帳款

據內地官媒，中央財辦有關負責人表示，這次中央經濟工作會議結合民營經濟發展新情況新問題作出新的重要部署。重點有三個方面考慮。

一是推動解決公平競爭問題。明年相關工作還將進一步深入推進。比如，深入破除市場准入壁壘，推進基礎設施競爭性領域向經營主體公平開放。通過國家科技計劃，支持有能力的民營企業牽頭承擔國家重大技術攻關任務。新業態新領域市場准入，目前社會高度關注，要制定全國統一大市場建設指引，優化新業態新領域市場准入環境。

二是推動解決拖欠帳款問題。去年以來，有關部門組織開展清欠專項行動，取得積極成效，但各方面反映拖欠帳款問題依然比較突出。明年相關工作將進一步深入推進，地方政府要落實屬地責任，用好新增地方政府專項債等政策，盡最大能力加快償還拖欠企業帳款。央企國企要繼續帶頭發揮清欠作用，對拖欠中小企業帳款「應付快付、應付盡付」。要健全法律法規和制度規定，強化失信懲戒，推動落實解決帳款拖欠問題長效機制。

三是開展規範涉企執法專項行動。這次會議部署開展規範涉企執法專項行動，意味着既嚴肅查處各類違法違規行為，又集中整治亂收費、亂罰款、亂檢查、亂查封，將有效維護好民營企業、民營企業家合法權益，着力為各類經營主體營造安全穩定的發展環境。