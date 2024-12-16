內地首11個全國稅收逾16億人幣 按年減3.9%

中國財政部公布，首11個月，全國一般公共預算收入199,010億元人民幣(下同)，按年減0.6%。其中，全國稅收161,922億元，按年減3.9%。印花稅3,185億元，按年減12.1%。其中，證券交易印花稅1,087億元，按年減35.9%。

土地與房地產相關稅收中，契稅4631億元，按年減13%；房產稅4,254億元，按年增18%；城鎮土地使用稅2,229億元，按年增9.9%；土地增值稅4,574億元，按年減8.1%。

今年首11個月，全國一般公共預算支出245,053億元，按年增2.8%。分中央和地方看，中央一般公共預算本級支出36,000億元，按年增8.1%；地方一般公共預算支出20,9053億元，按年增1.9%。

期內全國政府性基金預算收入42,348億元，按年下降18.4%。分中央和地方來看，中央政府性基金預算收入3,915億元，按年增5.7%；地方政府性基金預算本級收入38,433億元，按年減20.2%，其中，國有土地使用權出讓收入32,626億元，按年減22.4%。