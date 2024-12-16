高盛：聯儲局明年或減息3次　下月料忍手

美國聯儲局將於本港時間周四(19日)凌晨3時公布議息結果。高盛預期，聯儲局將再減息0.25厘的同時，可能會傳遞放慢未來減息步伐。高盛修改2025年預測，取消明年1月減息的預期，預計3月、6月及9月將分別減息，終點利率預期略微調高到3.5厘至3.75厘。

利率期貨最新顯示，12月減息機會為93.4%。明年方面，最新預期明年減息兩次，同樣預期1月暫停減息，並分別於3月或9月分別減息0.25厘。

高盛以Jan Hatzius為首的策略師表示，此前預期聯儲局1月減息的前提，是局方領導層希望見到勞動力市場比其迄今為止所見更令人信服的穩定迹象。該行指，聯儲局最近的評論清楚表明希望不久放慢步伐，原因是失業率低於聯邦公開市場委員會(FOMC)的預測，通脹則高出預期，但這兩個意外都沒有看來那麼重要。該行又表示，鑑於特朗普新政府政策的不確定性，特別是可能提高關稅，聯儲局官員可能更願意保持謹慎。

此前該行預計聯儲局將自今年11月至明年6月期間連續減息6次，每次減息0.25厘，共減息1.5厘，屆時聯邦基金目標利率區間將降到3.25至3.5厘。