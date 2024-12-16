銅鑼灣永光中心樓上餐飲舖呎租41元起

深圳一簽多行政策自本月1日起實施，帶動更多內地自由行旅客訪港消費，中原(工商舖)代理招租銅鑼灣登龍街永光中心6層餐飲樓層及3層多元化零售樓層，限時特惠呎租僅約41港元起，月租約8.3萬元起。

該公司董事總經理潘志明表示，物業樓高23層，毗鄰大型百貨店、希慎廣場及時代廣場等大型商場，區內人流旺盛，是次招租樓層涵蓋高層、中層及低層，全數屬一梯一伙，招租面積由約2,045方呎至約3,826方呎不等。

潘指出，是次放租的樓層相當多元化，租戶可根據業務需要選擇單一樓層或多層相連單位，靈活應對不同經營需要。當中1樓單位最為矚目，建築面積約3,826方呎，內附齊備生財工具及火鍋店專屬裝修，適合即租即用，特惠呎租僅約49元，月租共約18.8萬元，對於有意趕及假期前開店的餐飲經營者而言具吸引力。

其餘樓層面積均約2,045方呎，當中4層包括7樓、8樓、17樓及20樓均備有食肆大牌，適合經營多元化餐飲行業，呎租約45元；而16樓則擁有日式餐廳專屬裝修及生財工具，呎租同約45元。而18樓、19樓及23樓的呎租低至約41元。