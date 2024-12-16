太古城三房減價70萬沽　呎價跌穿1.4萬元

投資者買減價貨，鰂魚涌太古城套三房單位，減價70萬元，獲同類買家連租約以1,250萬元購入。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯范浩軒表示，鰂魚涌太古城翠榕閣高層C室連租約單位，實用面積約897方呎，套三房間隔，近期叫價約1,320萬元，獲長線投資客議價至1,250萬元成交，呎價約13,935元。

●中原楊文傑指，鰂魚涌康怡花園過去周末連錄兩宗買賣，包括L座低層15室，實用面積約605方呎，三房間隔，以710萬元沽出，呎價約11,736元，新買家為用家。

●中原林龍南指，北角富澤花園富嘉閣高層C室，實用面積約682方呎，三房間隔，望園景，於去年叫價1,150萬元，因應市況曾下調叫價，最終以780萬元沽出，累減370萬元或約32%，用呎價約11,437元。

●美聯鄧國良稱，灣仔駿逸峰高層C室，實用面積約431方呎，兩房間隔，獲外區用家垂青，並以688萬元成交，呎價約15,963元，原業主於2017年1月以約750萬元購入，轉手帳面蝕讓約62萬元，貶值約8%。

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九龍區

●中原許永生表示，荔枝角盈暉臺2座高層H室，實用面積約438方呎，兩房間隔，叫價668萬元，最新減至628萬元易手，呎價約14,338元，新買家為外區客，原業主持貨約4年多，帳面需蝕讓127萬元。

●中原袁顯岸指， 紅磡海濱南岸2座中層A室，實用面積約432方呎，兩房間隔，11月初叫價686萬元，現減至649萬元成交，呎價約15,023元，原業主於2020年3月以820萬元購入，約4年帳面需蝕讓171萬元。

●美聯黃遠基稱，九龍灣德福花園Q座高層12室，實用面積約512方呎，兩房間隔，望內園景，原先叫價545萬元，放盤約半年，近期獲同區租客洽詢，議價41萬元後，以504萬元成交，低市價約3%，呎價約9,844元。

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新界區

●利嘉閣許喜龍表示，荃灣荃德花園B座中層H室，實用面積約306方呎，兩房間隔，新買家為上車客，單位原先叫價349萬元，議價後以328萬元售出，低市價約6%，呎價約10,719元，原業主在2020年以約470萬元買入，帳面貶值約30.2%。

●世紀21集團林國輝表示，荃灣愉景新城6座高層C室，實用面積約485方呎，兩房間隔，以575萬元成交，呎價約11,856元，原業主於2012年10月以385萬元購入，約12年帳面獲利190萬元，期內升值約49%。

●中原劉喜燕稱，元朗錦綉花園C段1街單號屋，實用面積約1,100方呎，2月叫價約1,550萬元，日前議價後以1,200萬元沽出，呎價約10,909元，新買家為一名父親，為女兒買樓上車。

●美聯葉容生指，粉嶺囍逸1座高層C室，實用面積約467方呎，兩房設計，單位早前叫價580萬元放售，用家議價後以560萬元承接單位，呎價約11,991元，原業主持貨約8年，帳面升值約7%。

●中原陳國輝稱，粉嶺及上水12月暫錄約42宗二手買賣，按月跌約三成，其中粉嶺逸峯1座中層A室，實用面積約752方呎，套三房間隔，議價後以845萬元沽出，呎價約11,237元，新買家為同區業主。

●中原溫志樑指，火炭駿景園10座中層B室，實用面積約958方呎，套三房間隔，議價後以1,015萬元沽出，呎價約10,595元，新買家為區內家庭。

●世紀21奇豐李嘉文稱，沙田第一城34座中層A室，實用面積約707方呎，套三房間隔，望園景，放盤8日，叫價828萬元，累減28萬元，減幅約3.4%，以800萬元成交，呎價約11,315元。

●中原吳嘉權表示，大圍12月暫錄約14宗二手買賣，其中金獅花園佔3宗，包括1期F座中層2室，實用面積約260方呎，兩房間隔，叫價約298萬元，議價後以275萬元沽出，呎價約10,577元，原業主持貨約8年，帳面蝕讓約42萬元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山天宇海2A座中層B室，實用面積約820方呎，套三房間隔，叫價約980萬元，議價後以940萬元易手，呎價約11,463元，新買家為換樓客。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢南邊圍聚皇府單號屋全幢村屋，四房雙套房設計，望山景，連天台，零議價下以1,780萬元沽售，屬市價水平。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳居屋寶盈花園6座高層B室，實用面積約484方呎，兩房設計，未補價第二市場以496.8萬元沽出，較原業主於月前放盤叫價525萬元，累減28.2萬元，減幅約5%，呎價約10,264元。

●中原關偉豪指，將軍澳日出康城晉海II第3A座中層F室，實用面積約343方呎，一房間隔，以508萬元成交，呎價約14,810元，原業主於2021年6月以610萬元購入，持貨約3年半帳面需蝕讓102萬元。

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