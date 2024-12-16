屯門現樓周一開賣70伙　即日近沽清

屯門現樓項目劈價作新一輪銷售，推售的70伙單位折實平均呎價約9,175元，市傳即晚售出約69伙，錄得接近沽清。當中，有「西餅客」斥資2,405萬元大手掃入6伙。

●屯門掃管笏凱和山單日沽出約69伙

●啟德天瀧三房3,752萬元獲承接

●北角海璇II三房成交價4,850萬

●佐敦高臨部署明年售出基座商業部份

●油塘蔚藍東岸鄰近碼頭新航線啟航

●將軍澳日出康城PARK SEASONS一房呎售約14,821元

會德豐地產旗下的將軍澳日出康城PARK SEASONS，今(16日)售出第2B座29樓G室，為實用面積335方呎，一房間隔，成交價496.5萬元，呎價約14,821元。發展商指，SEASONS系列累售948伙，套現逾58.9億元。

●北角炮台山101 KINGS ROAD一房售643萬

●啟德DOUBLE COAST I月內暫沽33伙

會德豐地產牽頭發展的啟德跑道區的DOUBLE COAST I，本月至今(16日)暫錄約33宗成交，包括是日最新售出1伙平台特色戶，為第5座1樓A室，實用面積390方呎兩房，外連123方呎平台，成交價850萬元，呎價約21,795元。據悉，上述買家鍾情單位可享有園林及泳池景。

●啟德THE HENLEY II兩房終止交易