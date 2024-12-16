屯門現樓周一開賣70伙 即日近沽清
2024年12月16日 22:04
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屯門現樓項目劈價作新一輪銷售，推售的70伙單位折實平均呎價約9,175元，市傳即晚售出約69伙，錄得接近沽清。當中，有「西餅客」斥資2,405萬元大手掃入6伙。
●屯門掃管笏凱和山單日沽出約69伙
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，日前減價加推70伙，於周一(16日)晚上7時起，於尖沙咀售樓處開售，估計有逾150組準買家及代理到場等候開售，場面熱鬧。市場消息指，項目即晚售出約69伙，包括有「西餅客」斥資2,405萬元大手購入6伙。全盤至今累售約212伙，佔供應693伙逾三成。
●啟德天瀧三房3,752萬元獲承接
由恒基地產(00012)及會德豐地產等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周一(16日)招標售出三房單位。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，上述為3座23樓B室，實用面積1,085方呎，成交價3,752萬元，呎價約34,581元。項目自10月中起以現樓形式推售後共沽出47伙，套現約18.4億元。
●北角海璇II三房成交價4,850萬
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的北角海璇II，周一(16日)通過招標售出第2座19樓B室，單位實用面積1,153方呎，採三房連工作室間隔，設有私人升降機大堂，單位連同1個車位以4,850萬元成交，呎價約42,064元。
●佐敦高臨部署明年售出基座商業部份
資本策略地產(00497)旗下鄰近港鐵佐敦站的高臨，周一(16日)公布夥同中原地產推出全新置業優惠。資本策略地產執行董事何樂輝稱，項目預計明年第四季入伙，計劃屆時將一籃子的基座商業部份推出市場一併出售，涉及的樓面面積約16萬方呎。
●油塘蔚藍東岸鄰近碼頭新航線啟航
五礦地產(00230)旗下已屆現樓的油塘蔚藍東岸，由開售至今(16日)售出約442伙，套現逾39億元，平均成交呎價約19,874元。發展商公布，樓盤與渡輪公司合作為住客開辦的航線已經啟航。凡持有蔚藍東岸乘船通行證的住客，可在限期內免費無限次乘搭上述三家村至尖沙咀及中環的循環航線。
●將軍澳日出康城PARK SEASONS一房呎售約14,821元
會德豐地產旗下的將軍澳日出康城PARK SEASONS，今(16日)售出第2B座29樓G室，為實用面積335方呎，一房間隔，成交價496.5萬元，呎價約14,821元。發展商指，SEASONS系列累售948伙，套現逾58.9億元。
●北角炮台山101 KINGS ROAD一房售643萬
宏安地產(01243)發展的北角炮台山101 KINGS ROAD，今(16日)錄得28樓F室的成交，單位實用面積262方呎，採一房間隔，成交價643.6萬元，呎價約24,565元。
●啟德DOUBLE COAST I月內暫沽33伙
會德豐地產牽頭發展的啟德跑道區的DOUBLE COAST I，本月至今(16日)暫錄約33宗成交，包括是日最新售出1伙平台特色戶，為第5座1樓A室，實用面積390方呎兩房，外連123方呎平台，成交價850萬元，呎價約21,795元。據悉，上述買家鍾情單位可享有園林及泳池景。
●啟德THE HENLEY II兩房終止交易
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的啟德THE HENLEY II，新近錄得1宗終止交易個案，涉及的單位為1座31樓E室，為實用面積575方呎的兩房單位，原本於2022年7月以1,564.29萬元售出，當時呎價約27,205元，惟交易已在上周五(13日)終止。