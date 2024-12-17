廖嘉豪：美股明年或先橫行後創新高

標普500指數截至12月11日已創57次年內收市新高，整體表現符合一直強調的升勢廣泛好轉預期，11個標普500指數全錄得年初至今正回報，6月中開始看好的標普400及600中小型增長股最近6個月亦分別升近9%及12%。投資者或擔心美股估值過高，料美股明年上半年或橫行整固，盈利增長持續廣泛復甦以及美國商界友好政策則可能令標普500指數在明年終上試6,500點。

美企盈利繼續廣泛增長為明年美股升勢的重要因素，亦是支持美股估值能比歷史均值高的主因。花旗分析員預期明年中11個標普500指數子行業有10個行業每股盈利或將錄得按年升幅，整體指數每股盈利按年升11.4%；而在2025年底，所有11個子行業皆錄得每股盈利增長，指數每股盈利在年底或按年升13%。除資訊科技、通訊服務等高增長行業可維持盈利強勢外，周期性行業如能源、工業和原材料行業經歷過去一年工業生產疲弱而導致盈利表現落後大市後，該三個行業明年亦將較大機會現盈利復甦(2025年底每股盈利按年升幅：能源9.1%/工業12.4%/原材料9.6%)，支持持續收窄巨企與其他指數成份股的回報差距。

目前美國宏觀環境亦有利美股表現，當中包括通脹在2至3%區間，並呈溫和跌勢，2年期美國國債收益率隨聯儲局減息而稍微下行，並限制利率波動性，美元略微穩定走強，長期實質GDP趨勢持續積極。

每股盈利和標普500指數過去40年的相關系數一直超過0.95，而股價走勢通常領先盈利表現，有助解釋為何經常強調盈利表現對美股升勢的重要性。加上2025年盈利按年跌超過20%的標普500成份股比例正在縮小，由2023年佔近20%跌至2024年佔約13%，2025年佔比更將跌至約2%，其他較溫和盈利跌幅的標普500成份股比例亦有相同下滑趨勢，標普500成份股盈利增長分佈更加平均支持指數進一步上揚及更多成份股廣泛好轉。

當然美股並非全無近憂，市場對美股的增長預期高企，但花旗分析員預期美企在第四季業績期發放的盈利指引或較保守，盈利指引令市場失望或短期內不利美股。明年初美股或受累特朗普政策的中短期不確定性而出現股價比實際估值低的脫軌情況。標普500指數的相對強弱指數(RSI)最近亦稍處於超買區域，技術上通常意味指數將回落或調整一段時間，但較大機會像是今年在6月下旬RSI持續走高後的健康調整。因此花旗分析員對標普500指數明年年目標6,100點反映股市或在上半年橫行，但回調亦將是趁低買入機會。

總而言之，美股估值雖高，但盈利增長趨勢支持比長期均值高的估值，人工智能對各行業的利好因素亦有擴散跡象，政府放寬監管亦為中小型股、不同行業及主題如銀行股、中游能源股等提供潛在新質增長機會。巨企或能為大市提供部分穩定性，波動性或為投資者提供跨行業的策略性買入機會，而中小型股則可能提供超額回報機遇。當2025年美股牛市發展陪隨更高波動性，美股內部持續廣泛造好對推升明年整體美股表現越趨重要，投資者或可首先聚焦能提高盈利能力的不同增長因素，其次才是估值。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪