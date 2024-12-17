京基金融國際成立合資公司經營泰國GPU伺服器租賃業務

京基金融國際( 01468 )宣布，公司之直接全資附屬Leading Tide Group Limited與多方(包括SIAM AI Corporation Company Limited、Venture Hub、FCGM Strategic Investment Pte. Ltd.及Boon-Long)訂立正式協議，各訂約方同意成立一家合資公司，專注於在泰國經營及管理圖形處理單元(GPU)伺服器集群。此舉通過整合人工智能(AI)、綠色金融及虛擬資產服務，促進業務增長及發展。合資公司的主要目標是為國內及國際客戶提供GPU租賃解決方案。

公司及該協議的其他訂約方須按其各自的股權比例以現金出資註冊成立合資公司的面值。合資公司的初始股權結構為由Leading Tide持有9%，由SIAM AI持有40%，而其餘51%將在其他參與方之間進行分配。此外，合資公司將為各新伺服器集群或客戶成立獨立的全資附屬公司。

董事相信，合資公司支持集團近期在AI、環境、社會及管治措施以及綠色能源方面的發展。