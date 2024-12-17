鄧聲興：「以舊換新」政策有望延續　關注比亞迪股份

中汽協公布，11月新能源汽車產銷分別完成156.6萬輛和151.2萬輛，按年分別增長45.8%和47.4%，新能源汽車新車銷量佔汽車新車總銷量的45.6%。2024年，汽車行業在各類消費品中表現較好，主要由於出口強勁和2024年7月起的「以舊換新」補貼政策。相信2025年有望是政策強刺激的年份，「以舊換新」政策有望繼續延續。

隨着公司高端車型、海外銷售車型的迅速增長，有望帶動公司整體盈利水平的提升，業績有望得到進一步的釋放。公司作為全球新能源龍頭加速成長，DM5.0技術強勢賦能車型產品力，推動公司量價齊升。出口和高端化有望打開營收和利潤空間。股份阻力位320元，支持位246元。

香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)