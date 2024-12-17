晶片商鎧俠料成日今年最大宗IPO　惟估值勁跌兼面對中美科技戰

外媒報道，日本金融市場將迎來今年最後一隻重磅新股，惟引來市場疑慮。日本存儲晶片製造商鎧俠(Kioxia)將於本周開始上市交易，預計通過首次公開招股(IPO)籌資約8億美元(約62.4億港元)，不過估值僅約51億美元(約397.8億港元)，這與2018年貝恩資本(Bain Capital)牽頭的財團由東芝(Toshiba)手中收購該公司時給出的180億美元估值相去甚遠。當時東芝核電業務巨虧，正拚命填補財務窟窿。

報道指，除了業務基本面之外，許多投資者仍對買入日本半導體相關股票持謹慎態度，因為特朗普政府有可能干擾全球貿易，並進一步升級對中國半導體市場的打擊。中國是全球最大的半導體市場，也是日本晶片公司蓬勃發展目的地。

鎧俠之前宣布其IPO定價為每股1,455日圓，這一價格位於其初步定價範圍1,390至1,520日圓的中間位置。日本交易所集團(Japan Exchange Group)的數據顯示，在今年日本75宗IPO中，只有該公司及另一家公司的首次公開發行價格低於給出的價格範圍上限。

Nissay資產管理首席股票基金經理Taku Ito表示，「價格說明了一切，我們強烈認為該股缺乏短期催化劑。隨着數據生成需求的擴大，對NAND(快閃記憶體)的需求增加，該公司應該在中期內實增長。不過與其他記憶體不同，NAND是一種商品，其供需及價格波動。」