巴克萊：美國本月將減息0.25厘　明年僅減2次

巴克萊研究團隊發表研究報告，預計美國聯邦公開市場委員會（FOMC）在12月的會議上將減息25個基點，到4.25至4.5厘，令利率更接近決策者認為的中性水平，但隨後會釋放更為漸進式的減息訊號。

報告認為，《經濟預測摘要》將會上調經濟增長和通脹預測、降低失業率預測，並預計明年會減息3次。但該行維持我們的基準預測，即FOMC 在2025年減息不超過兩次，另預計12月聲明中會重申，委員會認為實現就業和通脹目標的風險大致處於平衡狀態，並會補充委員會計劃逐步轉向更加中性的政策立場。

在12月的《經濟預測摘要》中，報告預計FOMC成員將上調美國國內生產總值(GDP)增長和通脹預測，並下調失業率預測。預計點陣圖將顯示 2025年聯邦基金利率的預測中位數為3.6%，顯示明年將有3次25個基點的下調，但認為中位數顯示的是兩次或是三次減息仍有待觀察。我們認為，點陣圖將顯示2026年再減息兩次，每次25個基點；2027 年再減息一次，而且對於長期聯邦基金利率預測的中位數將保持在2.9%。

報告預計聯儲局主席鮑威爾將宣布FOMC可能會在12月會議後循序漸進、放緩減息節奏，因其希望採取更中性的政策立場。另預計，鮑威爾將提到美國經濟增長較為穩健，勞動力市場接近充分就業，並認為就業和通脹的風險大致平衡。

報告維持早前的基本預測，即預計FOMC在明年僅減息兩次，分別在3月和6月，每次25個基點；預計在2025年下半年，由於進口關稅提高和實施更嚴格的移民管控措施，核心個人消費支出（PCE）通脹水平將再次上升。預計接下來FOMC將會在2026年中左右繼續開始減息，預計到時將會減息兩次，每次25個基點，將目標利率區間調至適度從緊的3.25-3.50%，這是基於長期中性政策利率約為3至3.25%的假設。

同時，預計FOMC會議不會對聯儲局資産負債表發表任何新的公告，但預計將降低隔夜逆回購協議（RRP）利率至聯邦基金利率目標區間的最低水平。