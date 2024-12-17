亞洲金融論壇明年1月舉行 林毅夫及蔡崇信等擔任嘉賓
2024年12月17日 13:00
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第18屆亞洲金融論壇將於明年1月13至14日假灣仔香港會議展覽中心舉行，將以「啟動增長新引擎」為主題，邀請逾百位全球政商領袖、金融專家、投資權威、商界翹楚、科技巨擘及知名經濟學家等，就環球選舉年啟示、地緣政治局勢、貨幣政策轉向及宏觀經濟挑戰等，多角度剖析金融市場的發展及投資機遇，探討香港如何發揮國際金融中心的優勢，在變局中尋求增長的新引擎。
今年論壇邀請了全球著名的發展經濟學家林毅夫教授作主題演講。林毅夫曾於2008至2012年擔任世界銀行首席經濟學家兼資深副行長，在中國及國際經濟發展領域具有深遠影響。他將於論壇深入剖析全球經濟格局變遷，探討如何在複雜的國際形勢中實現穩定增長，推動經濟高速發展。
今年論壇更匯聚內地、東盟、中東及歐美等地學者、財金官員及商界領袖，在多場不同的討論環節中，就宏觀經濟、中國機遇、投資前景、人工智能及金融科技、可持續發展等範疇分享真知灼見。論壇邀請了內地重量級演講嘉賓包括春華資本集團創始人兼董事長胡祖六博士、亞洲基礎設施投資銀行長兼董事會主席金立群、華夏基金管理有限公司總經理李一梅，以及阿里巴巴(09988)集團主席蔡崇信等。
來自歐美的演講嘉賓及企業方面，包括富藝斯行政主席及行政總裁愛德華．杜爾曼（Edward Dolman）、Federated Hermes主席兼行政總裁J. Christopher Donahue、安盛集團董事會主席安東納•戈賽—格蘭維爾（Antoine Gosset-Grainville）、微軟全球資深副總裁，微軟大中華區董事長兼執行長侯陽博士、歐洲央行首席經濟學家及執委會成員Philip Lane、東方匯理資產管理集團首席投資總監孟文睿（Vincent Mortier）及芬蘭銀行行長及理事會主席Olli Rehn等。