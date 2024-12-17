亞洲金融論壇明年1月舉行　林毅夫及蔡崇信等擔任嘉賓

第18屆亞洲金融論壇將於明年1月13至14日假灣仔香港會議展覽中心舉行，將以「啟動增長新引擎」為主題，邀請逾百位全球政商領袖、金融專家、投資權威、商界翹楚、科技巨擘及知名經濟學家等，就環球選舉年啟示、地緣政治局勢、貨幣政策轉向及宏觀經濟挑戰等，多角度剖析金融市場的發展及投資機遇，探討香港如何發揮國際金融中心的優勢，在變局中尋求增長的新引擎。

今年論壇邀請了全球著名的發展經濟學家林毅夫教授作主題演講。林毅夫曾於2008至2012年擔任世界銀行首席經濟學家兼資深副行長，在中國及國際經濟發展領域具有深遠影響。他將於論壇深入剖析全球經濟格局變遷，探討如何在複雜的國際形勢中實現穩定增長，推動經濟高速發展。

來自歐美的演講嘉賓及企業方面，包括富藝斯行政主席及行政總裁愛德華．杜爾曼（Edward Dolman）、Federated Hermes主席兼行政總裁J. Christopher Donahue、安盛集團董事會主席安東納•戈賽—格蘭維爾（Antoine Gosset-Grainville）、微軟全球資深副總裁，微軟大中華區董事長兼執行長侯陽博士、歐洲央行首席經濟學家及執委會成員Philip Lane、東方匯理資產管理集團首席投資總監孟文睿（Vincent Mortier）及芬蘭銀行行長及理事會主席Olli Rehn等。