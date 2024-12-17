屯門凱和山加推70伙　折實平均呎價9662元

路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，項目昨晚發售70伙，售出67伙，套現逾2.89億元，有大手客斥資逾2,405萬元購入6伙山景一房戶作投資。客源分布上用家及投資者各佔約一半。對項目銷售情況充滿信心，因此即時原價加推新價單，加入高層單位及三房一套大單位應市。該盤預計短期內上載銷售安排。

新一批單位涵蓋括4個開放式戶、20個一房戶、37個兩房戶，以及9個三房一套單位，實用面積287至691方呎，扣除最高折扣26%及所有優惠，折實價約287.2萬至約672萬元，折實呎價由8,300至10,549元。

顏氏指，過去周末收到不少代理及客戶查詢有關三房單位，以新價單內的第3座2樓A室為例，單位折實價589.4萬元，折實呎價8,530元，是次價單全部三房一套的折實呎價1萬內，相信將迅速獲市場吸納。