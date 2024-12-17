調查：大型企業CEO樂觀情緒數年高　因特朗普再入主白宮

外媒引述諮詢公司Teneo調查報道，特朗普將重新入主白宮，提振美國及海外高管的樂觀情緒。全球大型企業的行政總裁(CEO)對新一年經濟的樂觀情緒達到幾年以來最高水平。

Teneo在美國總統大選後幾周內，對300幾位上市公司CEO進行調查。相關企業年收入至少10億美元，約三分一的總部位於美國。調查發現，77%CEO料明年上半年全球經濟將有所改善，較去年的45%上升。這在一定程度上是由特朗普重返白宮的前景所推動。此外，不少CEO預期，企業稅下調及監管鬆綁將令他們的企業受惠。

另一方面，全球其他有些地方選舉的結果，正推升對全球經濟改善及政治穩定的憧憬。高管預期，未來幾個月併購活動將增加，獲得資本也將更容易。在年收入超過100億美元的大公司CEO中，這種樂觀情緒的轉變最明顯，略高於50%的CEO料未來6個月經濟將有所改善，比去年的16%及2022年的6%為高。

至於美國候任總統特朗普威脅對中國、墨西哥及加拿大加徵關稅，調查指出，13%的大型企業CEO認為，關稅將對他們的業務帶來積極影響；在小型公司CEO中，此比例為80%。