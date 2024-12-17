調查：54%香港旅客有興趣用AI規劃行程

數碼旅遊平台Booking.com發布明年香港最新的旅遊趨勢預測，發現港人對旅遊將變得更深思熟慮，他們不再滿足於千篇一律的傳統體驗，將利用旅程來改變自己、與他人的關係，以及周遭的世界，預期未來的旅遊趨勢將着重於可持續發展、身心健康和文化體驗。

約三分之二（71%）的香港旅客希望可以逃離白天的擠擁，前往較漆黑的目的地，享受午夜的魅力，比全球旅客比例高出近10%。氣候變化是其中一項影響因素，不少旅客計劃減少在陽光下的時間（66%），或計劃在晚上和清晨期間活動（64%）。旅客對夜間活動興趣的同時，也加深了與大自然的聯繫，過半旅客（55%）選擇預訂無燈光住宿，以減少光污染和保護動植物。

由於文化上的影響，跨世代旅遊在香港逐漸流行，並在2025年以更「無私」的方式呈現一「SKI」假期（Spending Kids' Inheritance — 花掉孩子的遺產）。相比起資產的傳承，現時長輩們會優先考慮一起享受生活，投資於家庭同遊體驗，例如為年輕一代支付旅遊費用，以加強聯繫和創造美好時光。大部分嬰兒潮一代願意贊助子女（86%）和孫兒（62%）的旅費。

隨着人工智能和科技的進步，63%的香港旅客會善用科技，作出更明智決擇和尋找更地道的體驗。該平台推出Al Trip Planner旨在為旅客提供度身訂造和省時的旅遊方案，以便打造另類行程。超過一半的香港旅客（54%）表示有興趣使用AI來規劃更深入當地和社區的行程。與此同時，旅客亦考慮以負責任的態度來應用科技，例如36%的旅客在遊覽鮮為人知的目的地時，不會在社交媒體上標記位置，以免大批網民蜂擁而至。