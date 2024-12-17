阿里巴巴創業者基金成立1.5億美元基金　推動AI發展

她指出，以AEF NextGen基金普通合夥人的身份，進一步深化阿里巴巴香港創業者基金對初創生態的貢獻，並借助阿里巴巴的生態系統，希望能以累積多年的經驗與資源助力被投公司的業務發展，並進一步強化它們的優勢。

NextGen Partners 合夥人何定康補充，AI無疑正顛覆全球的商業模式，基金可以從母企阿里巴巴獲取AI技術和運作方面的洞察，以及業務發展機會，以支持投資組合內的公司的成長。

他續指，基金專注投資全球不同AI初創企業，把握中國及全球的AI應用方案。另透過與數碼港、香港科技園公司(HKSTP)和港深創新及科技園公司(HSITP)等持份者的密切合作，發揮香港「超級聯繫人(Super Connector)」的地位，既協助中國內地AI初創企業拓展海外市場，亦促進海外AI初創企業進入大中華市場。

AEF NextGen 基金將專注投資利用AI解決結構性問題的初創企業，主要涵蓋AI可以深度應用的行業，包括金融服務、消費零售、醫療保健、建築和房地產，以及藝術和娛樂領域。此外，基金亦會針對具備一定產品市場契合度的成長期公司，為它們提供全球擴展所需的資源網絡及專業知識。