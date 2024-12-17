余偉文：與內地繼續探索改良理財通　推更多利商便民措施

金管局連同銀行公會率團到訪北京。金管局總裁余偉文會見傳媒時表示，代表團拜訪人民銀行、中證監、外管局等部委官員；並引述內地部委指，粵港澳大灣區為國家重大發展策略，跨境理財通帶來很多商機，會在今年初推出的「三聯通、三便利」的基礎之下，繼續探索和改良理財通，推出其他利商便民的措施。

他引述官員指，即使過去數年外圍環境複雜，香港在鞏固及提升國際金融中心方面，有很好的成績，各部委會繼續支持香港發展好國際金融中心，也會支持香港發展離岸人民幣業務。

同場的銀行公會輪任主席林慧虹指，業界樂見中央對本港金融發展的多方面支持；其中，大灣區跨境理財通不斷優化，自推出以來成效顯著。截至10月，參與跨境理財通的個人投資者超過12萬，可見市場對跨境理財需求殷切。銀行業界亦期盼末來透過快速支付進一步便利兩地居民使用跨境支付。

愈來愈多內地企業加大於「一帶一路」沿線國家投資，此外，2024年香港非本地企業增加至9,960間，當中區域總部按年上升5%。由此可見，香港具空間進一步發揮區域財資中心的功能，為出海企業及來自世界各地的區域總部提供一站式管理現金池、外匯風險、融資等服務。

她指，雖然預期明年外圍環境會更複雜多變，業界有信心在内地各項經濟發展及規劃的支持下，香港可更好地把握市場機遇，發揮國際金融中心的獨有功能。