新地旗下12大商場聖誕推廣費增兩成　料生意額升12%

新地代理(銷售及租賃)董事鍾秀蓮表示，聖誕節漸近，市民外出消費意欲明顯逐步提升，市道氣氛暢旺，並以餐飲業最為明顯。而集團旗下12大商場期間設置多組聖誕裝置，部分更聯乘國際級知名卡通或動畫角色，藉此吸引市民留港消閑。

她續指，該批商場多間餐廳的冬至及聖誕節訂座率已經達到約85至90%，中式酒樓或西式餐廳都接到多張大枱訂單，相信稍後接近聖誕節時訂座率會逐步增加。至於其他零售或鐘錶珠寶商戶，亦因為聖誕送禮因素，生意明顯較增加。另一方面，本月初內地政府恢復深圳居民一簽多行，旗下商場的餐飲及零售租戶亦明顯受惠，因此預計聖誕黃金檔期旗下12大商場的人流及生意額將較去年增加約10%及約12%。

她又稱，今年聖誕及農曆新年相隔只有約一個月，聖誕過後市民將忙於辦年貨，預計踏入1月後市民消費情緒將會維持高漲，商場新春市道人流及消費市道將會繼續保持暢旺。上述12大商場除上述3個外，還有將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、life@KCC及joy@KCC。