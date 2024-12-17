DWS：將2025年底前減息預測從5次下調至3次

美國聯儲局本周將公布議息結果，DWS首席美國經濟學家Christian Scherrmann認為，美國遏抑通脹仍取得一定進展，進一步降息的機會仍然存在，但同時預計央行在12月會議後將放慢降息步伐。未來財政和貿易政策仍是主要的未知因素。

Scherrmann稱，聯儲局主席鮑威爾在上次會議中明確表示不要過度假設或預期，但認為至少應該將延長《減稅與就業法案》條款納入未來展望考量。與其他政策提案（如減稅、關稅或移民）不同，國會議員似乎在延長現有刺激措施方面達成了一定的共識。因此，家庭和企業可能會預期國內需求將更加強勁，因此可能增加招聘或維持現有消費。

該行認為，聯儲局將發出需要更長時間將利率下調至中性（預計在3至3.5厘之間）的訊號。因此，預計局方即將發布的經濟預測摘要，將顯示2025年經濟將持續強勁增長，但減息次數將減少，而通脹略微上升。該行已將2025年底前的減息預測從5次下調至3次（包括12月的一次）。在時間安排方面，預計聯儲局可能在2025年上半年改為每季度調整一次，然後在下半年暫停利率政策的正常化步伐。